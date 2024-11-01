La lluvia de este domingo fue generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara y la mayor parte de Jalisco, pero debido a su duración, cayó lo del promedio de mayo, explica el meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López Reyes.

“De hecho para traerles algunos datos, la estación meteorológica del IAM, del Instituto de Astronomía y Meteorología ubicado ahí en la Minerva, registró más 25 milímetros acumulados de precipitación, cuánto es esto para dimensionarlo. Pues prácticamente es lo que llueve en mayo en prácticamente en promedio en el área metropolitana de Guadalajara, es decir, en un solo día con esta tormenta, este núcleo de tormentas que se presentaron, pues llegamos ese promedio de mayo”.

López Reyes confirma que lloverá la mayor parte de la semana, particularmente por las tardes. Aclara que aún no comienza el temporal de este año. (Por Gricelda Torres Zambrano)