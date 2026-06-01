La presidenta Claudia Sheinbaum deslinda de responsabilidad a su homólogo estadounidense Donald Trump al considerar que no es parte de la campaña para desestabilizar a su administración.
“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Eso es lo que yo pienso y por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante, porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, evidentemente en un esquema de respeto y de comunicación, pero siempre hablamos, él me dice lo que él piensa, yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdos. Entonces esperemos que esto sea un tema de ciertos sectores y que se establezca una relación de respeto entre ambos países”.
Además, asegura, no es la primera vez que una campaña de este tipo ocurre en México, y como ejemplo citó las memorias del ex presidente De la Madrid, en las que hace referencia a los chismes que solía propagar el embajador estadounidense John Gavin. (Por Arturo García Caudillo)
Que no es Trump el culpable de la ofensiva de la derecha en su contra, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum deslinda de responsabilidad a su homólogo estadounidense Donald Trump al considerar que no es parte de la campaña para desestabilizar a su administración.