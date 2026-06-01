La presidenta Claudia Sheinbaum deslinda de responsabilidad a su homólogo estadounidense Donald Trump al considerar que no es parte de la campaña para desestabilizar a su administración.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Eso es lo que yo pienso y por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante, porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, evidentemente en un esquema de respeto y de comunicación, pero siempre hablamos, él me dice lo que él piensa, yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdos. Entonces esperemos que esto sea un tema de ciertos sectores y que se establezca una relación de respeto entre ambos países”.

Además, asegura, no es la primera vez que una campaña de este tipo ocurre en México, y como ejemplo citó las memorias del ex presidente De la Madrid, en las que hace referencia a los chismes que solía propagar el embajador estadounidense John Gavin. (Por Arturo García Caudillo)