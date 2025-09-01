Devastadoras inundaciones y el desbordamiento de ríos, cauces y presas se han registrado en las últimas semanas en municipios del interior del Estado de Jalisco.

El director de Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez López, detalla que actualmente en la comunidad de San Martín de Zula hay fincas bajo el agua.

“Activo tenemos en Zula, en los límites de La Barca y Ocotlán, tenemos todavía 24 personas en un refugio, tenemos niveles que van de cinco a 40 centímetros en algunas viviendas. Ya comenzamos a sanear algunas. El municipio también está interviniendo. El fin de semana pasado fue, digamos, que la parte de Altos Norte y Altos Sur, la cuenca del río Verde desde la presa de El Salto del Agua a Capilla de Guadalupe, pasando por Tepatitlán”.

Protección Civil Jalisco reporta la muerte de 15 personas en lo que va del actual temporal de lluvias en el estado. (Por Gustavo Cárdenas)