Toldos, estructuras metálicas, cajas, frutas, verduras, ropa, pacas completas, todo terminó inundado.

Esto fue lo que ocurrió durante la mañana del miércoles en el tianguis que se monta sobre las calles Puerto Progreso y Puerto Ensenada, en la colonia Circunvalación Belisario, en Guadalajara.

Marcos Torres, un comerciante, relata cómo lo vivieron.

“Fue algo desastroso, pues miren, toda la mercancía se nos echó a perder, todo por completo. Sí se vino fea, de repente bien fuerte; a veces empieza a lloviznar al pacito y luego ya se suelta, no, pues se vino de un trancazo bien fuerte y ya no nos dio oportunidad ni de juntar nada, más bien resguardarnos nosotros, protegernos”.

Se cree que fueron más de 150 puestos semifijos en el tianguis de Circunvalación Belisario los destruidos en medio de la fuerte tormenta. (Por Gustavo Cárdenas)