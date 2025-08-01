Una mujer motociclista murió esta mañana en la colonia Americana de Guadalajara al ser embestida por un camión de la ruta 626 en el cruce de Pedro Moreno y Colonias.

Tras el impacto, la víctima salió proyectada varios metros y, pese a la llegada de paramédicos municipales, solo se confirmó su deceso.

Con este caso suman 18 las personas fallecidas en lo que va de 2025 en accidentes donde se involucra el transporte público.

Apenas el domingo pasado, un hombre y su hija perdieron la vida al ser arrollados por una unidad de la ruta C96 en la colonia La Cofradía de Tlaquepaque. (Por Edgar Flores Maciel)