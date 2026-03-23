Apenas llovió este lunes y la zona sur de la ciudad se volvió un caos.

Entre decenas de reportes por apagones, colonias enteras que se quedaron sin servicio de luz eléctrica, como la Loma Bonita Ejidal y la Residencial, una parte de El Sauz y la Villa Guerrero.

Además en redes sociales se reportaron fallas en el servicio de la Línea 4 del tren ligero tanto en los tramos de Tlajomulco como de Tlaquepaque.

SITEUR informó que los fuertes vientos y el agua de la lluvia provocaron daños en los cables de suministro eléctrico de la línea 4, por lo que momentáneamente fue suspendido el servicio.

Lluvia sorpresa, caos inminente en la Perla Tapatía. (Por Gustavo Cárdenas)