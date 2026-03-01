Un incendio consumió un taller de laminado y pintura en la colonia Zalatitán, en Tonalá, lo que obligó a vecinos a evacuar sus viviendas ante el riesgo de propagación.

El siniestro se registró en el cruce de Lázaro Cárdenas y González Ortega, donde bomberos municipales realizaron un ingreso forzado para contener las llamas y evitar que alcanzaran casas aledañas.

Durante las labores se reportaron pequeñas explosiones, provocadas por solventes almacenados en el interior del inmueble.

Tras aproximadamente 30 minutos de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar el fuego y descartar riesgos mayores.

El saldo fue de daños materiales en el taller. (Por Edgar Flores Maciel)