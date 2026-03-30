La sorpresiva lluvia registrada esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara deja afectaciones en distintos puntos, entre ellas la caída de un árbol en la colonia Oblatos.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Esteban Loera y Gómez de Mendiola, donde al menos tres vehículos resultaron dañados al quedar bajo las ramas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Además, se registró granizo en zonas de Zapopan como Valle Real mientras que avenidas como Ramón Corona, en La Mojonera, presentaron encharcamientos.

También se reportó lluvia en colonias como Tlaquepaque Centro, San Pedrito, así como en el primer cuadro tapatío y la zona de La Minerva.