El Gobierno de México anunció que se sumará a una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, tras la muerte de 14 mexicanos bajo su custodia.

La directora de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, informó que la participación será solo para ofrecer argumentos en el caso promovido por familiares de detenidos en el centro del ICE en Adelanto, California, donde se denuncian condiciones que violan estándares internacionales de derechos humanos.

La Cancillería señaló que estos hechos evidencian posibles fallas estructurales y negligencias relacionadas con atención médica, condiciones sanitarias y trato a los migrantes.