Las lluvias de las últimos días provocaron daños a la infraestructura del Palacio Legislativo de San Lázaro, confirma el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Las lluvias atípicas que se han presentado estos cuatro últimos días provocaron daños a las instalaciones, incluso socavones que se ven sólo espacios de dos por un metro, pero abajo son enormes los socavones, que por la humedad y la lluvia provocó esos socavones. Y también puso al desnudo las instalaciones que no tenían la protección la cama debida, en el traslado de aguas negras y tubos e instalaciones eléctricas”.

También se dañaron oficinas de diputados y por tanto, aunque no se tiene aún el presupuesto, se requerirán llevar a cabo las reparaciones correspondientes. (Por Arturo García Caudillo)