La Comisión de Administración y Planeación del Congreso de Jalisco aprobó el anteproyecto de presupuesto 2026 del Poder Legislativo, que contempla un incremento salarial del 3.5% para diputados, el secretario general, coordinadores y personal de base.

Con el ajuste, el salario mensual de los legisladores pasaría de 109 mil a 112 mil pesos, lo que representaría percepciones anuales de entre 1.3 y 1.8 millones de pesos.

El pago de sueldos es el principal gasto del Congreso, al concentrar el 89% del presupuesto propuesto para el próximo año. De los mil 67 millones de pesos solicitados al Ejecutivo estatal, 956.5 millones se destinarían a remuneraciones. (Por Marck Hernández)