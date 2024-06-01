La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta 37 personas fallecidas por las intensas lluvias que han afectado el Golfo y el centro del país.

El saldo incluye 22 muertes en Hidalgo, nueve en Puebla, cinco en Veracruz y una en Querétaro.

Informa que 16 mil viviendas resultaron dañadas en 55 municipios, con 42 localidades incomunicadas y 51 derrumbes.

Hasta el momento se han rescatado 220 personas y 19 refugios temporales brindan atención a 654 damnificados.

Garantiza que se mantiene la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante los planes DN-III-E y Marina.