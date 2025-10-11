En el marco de la Bienal de oriGIn 2025, el Gobierno de Michoacán entregó al Consejo Regulador del Tequila (CRT) el “Premio Michoacán al Producto de Origen Nacional 2025”, en reconocimiento a su labor en la protección, impulso y regulación de esta emblemática Denominación de Origen mexicana.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo entrega del galardón, una pieza artesanal de cobre y plata, al presidente del CRT, Aurelio López Rocha. Como reciprocidad, el CRT otorgó al mandatario estatal su máxima distinción, el galardón “Águila en Vuelo”, junto con una botella conmemorativa de Tequila Lab.

“Estamos muy contentos, agradezco profundamente el galardón “Águila en Vuelo”, símbolo de la libertad, visión y perseverancia que hoy nos ha entregado el Consejo Regulador del Tequila muchísimas gracias por este profundo galardón que recibimos el día de hoy”.

Durante el acto, se destacó la importancia de las DO e IG como sellos de calidad y valor identitario, y se reafirmó el compromiso de colaboración entre el CRT y Michoacán, estado que alberga a 30 municipios incluidos en la zona de Denominación de Origen del Tequila.