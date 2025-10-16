Un total de 821 planteles educativos resultaron dañados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana, pero todos están asegurados, informa el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que 303 planteles resultaron dañados en Veracruz, 209 en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro, y 62 en San Luis Potosí.

Dijo que estos planteles tuvieron diversos niveles de daño: desde escuelas inundadas y llenas de lodo, hasta algunas que tuvieron daños en el mobiliario y en su estructura.