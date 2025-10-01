Un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton, el joven acusado de haber asesinado a un compañero del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

También se le fijó la medida de prisión preventiva oficiosa por lo que continuará recluido en el Reclusorio Oriente.

El juzgador fijó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Al salir de la audiencia, la defensa del estudiante dijo que el juez fue omiso, ya que no permitió presentar dictámenes realizados a Lex por especialistas en psicología.