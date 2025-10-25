La Ciudad de México registra en 2025 niveles de lluvia que superan ampliamente los promedios históricos reportados entre 1982 y 2024, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

En lo que va del año, cada mes ha rebasado los registros históricos, incluso fuera de la temporada de lluvias.

En enero, las precipitaciones fueron casi cuatro veces mayores al promedio, mientras que entre mayo y octubre el exceso alcanzó cientos de milímetros por encima de lo habitual.

Hasta el 20 de octubre, se acumulaban más de mil 85 milímetros de lluvia, frente a los 724 del promedio histórico.

El aumento también ha generado siete Alertas Púrpuras por lluvias intensas, más del doble del promedio anual.