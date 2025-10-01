Bajo el lema “Donar es dar vida”, el llamado “Escuadrón Catrina” de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara inició su campaña 2025 para concientizar sobre la donación de órganos.

Las y los elementos del Escuadrón participarán en diversas actividades culturales y de proximidad hasta el día dos de noviembre, entre ellas el Desfile de Día de Muertos, homenajes a policías caídos y recorridos por el Centro Histórico.

La iniciativa busca combinar el arte, la tradición y el servicio público para honrar la vida y fomentar la esperanza.