La cifra de viviendas afectadas por las lluvias de la semana pasada en cinco entidades podría alcanzar las cien mil, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer hacíamos una estimación de que, pero es una estimación, de que podrían ser cien mil viviendas afectadas en los cinco estados de la República y en todos los casos va a haber el apoyo. ¿Cómo vamos a hacer la estimación? De acuerdo al número de viviendas que hay en cada municipio afectado y una estimación del porcentaje del municipio que fue afectado. Es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo no podríamos dar una cifra final”.

En todos los casos se llevará cabo el mismo protocolo que se ha aplicado en otros desastres naturales, es decir, primero apoyo económico para limpieza, apoyo para la reconstrucción o para la construcción de casas nuevas, además de la entrega de enseres electrodomésticos. (Por Arturo García Caudillo)