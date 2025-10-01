La diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, afirmó que los proyectos de transporte público serán una prioridad en la asignación de recursos para Jalisco, e hizo un llamado al Gobierno Federal a destinar presupuesto específico para fortalecer el sector.

“Muchos otros proyectos deben de ser una prioridad no solo para Jalisco, sino para la Federación. Nosotros creemos que los proyectos a culminar indispensables son la línea 5, la línea 4, las rutas de transporte público que acompañarán estas líneas porque lo vivimos en Mi Macro Periférico: un sistema funcionando. ¿Qué queremos? Que existan mayores rutas”.

Magaña subrayó que también se busca asignar recursos al transporte escolar, con el fin de mejorar la movilidad y reducir la carga económica de las familias. (Por Marck Hernández)