Las intensas lluvias que azotan el centro y oriente de México han dejado 21 personas muertas en Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Puebla, además de severas afectaciones en comunidades, caminos y viviendas.

El Gobierno de Hidalgo reportó 16 fallecidos, 90 comunidades incomunicadas, 308 escuelas dañadas, cinco puentes colapsados y seis ríos desbordados, además de ocho desaparecidos en Tianguistengo.

En Puebla, se confirmaron tres decesos, cinco desaparecidos y la evacuación del Hospital IMSS Bienestar de La Ceiba.

En Veracruz, el río Cazones se desbordó e inundó 30 colonias de Poza Rica, mientras que Querétaro reportó un muerto.

El Gobierno federal activó los planes DN-III-E y Marina para atender a los damnificados.