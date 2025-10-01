Fue mayor la expectativa que los daños reales provocados por el paso de la tormenta tropical “Raymond” por las costas jaliscienses, explica el director operativo de Protección Civil del Estado, Ignacio Ramírez, quien informó que el fenómeno meteorológico se interna hacia el océano y la zona norte del país.

“La tenemos a 150 kilómetros al sur de Manzanillo, esta tormenta tropical ¿Raymond’, donde se mantiene con una velocidad de 22 kilómetros por hora y esto pues ahora sí que su dirección es oeste al noroeste y estamos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno. Estamos trabajando de manera paralela en dos puestos de comando, uno ubicado en estas instalaciones de la Comandancia Regional de Cihuatlán”.

En los operativos de la costa sur atienden las unidades municipales de Protección Civil, del Estado de Jalisco y la Guardia Nacional. (Por Gustavo Cárdenas)