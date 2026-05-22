Este viernes prevalecerán las lluvias fuertes en por lo menos 12 estados del país, mientras que una onda de calor seguirá causando estragos en 14 entidades pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera propiciará chubascos acompañados con descargas eléctricas en Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en zonas de Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes, además de fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del país.

Para hoy se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.