La intensa lluvia registrada durante la madrugada y mañana de este viernes en la Región Altos de Jalisco provocó severas inundaciones y estragos en diversos municipios, con acumulaciones de agua que alcanzaron hasta un metro de altura en algunas zonas.

Según reportes de Bomberos Jalisco, los municipios más afectados fueron Atotonilco el Alto y Tepatitlán de Morelos. En el primero, el arroyo conocido como El Sabino se desbordó, ocasionando afectaciones a negocios y arrastre de lodo sobre varias vialidades.

En el caso de Tepatitlán, la colonia Cuatro Caminos registró inundaciones en calles y vehículos, con niveles superiores a los 80 centímetros. A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas o desaparecidas.

Elementos de Protección Civil y autoridades municipales y estatales continúan con las labores de desazolve y atención a los puntos críticos. (Por Edgar Flores Maciel)