Para la dirigente estatal del PRI, Laura Haro, poco se puede hacer para revertir la decisión del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ordenó la restitución de seis hectáreas del bosque Colomos III al ciudadano Ricardo Ramírez.

“En términos reales pues no, no existe acción alguna, lo que sí y lo que tenemos que decir es que, si bien podrán recuperar la posesión, que es gravísimo porque ya la habíamos ganado, no tiene nada que ver con el tema de la propiedad, este es otro asunto diferente, no pueden construir absolutamente nada ahí, hay un área natural protegida, hay planes parciales, es una zona de gran protección medio ambiental”.

Laura Haro considera que la sentencia es una acción definitiva, pero espera que el Gobierno del Estado logre algo para que prevalezca el interés superior en una zona que es recarga de mantos freáticos. Esta área que recupera el particular se encuentra atrás de la plaza comercial de Acueducto. (Por Gricelda Torres Zambrano)