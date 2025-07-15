El brote de sarampión en Chiapas no alcanzó a convertirse en epidemia, pues se logró actuar a tiempo, explica el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Ayer tuvimos una reunión con el gobernador en Chiapas y el secretario de Salud, y llegamos a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado. Lo que sucedió fue que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno de ellos ha sido hospitalizado y están evolucionando bien. Afortunadamente ha disminuido ya el número de casos y no hay motivo de alarma”.

Explica que a nivel nacional hay vacunas suficientes contra el sarampión y contra las enfermedades producto de la época invernal, por lo que hace un nuevo llamado a la población a vacunarse. (Por Arturo García Caudillo)