La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a reforzar los esfuerzos de vacunación para frenar el resurgimiento de la tosferina en la región de las Américas. En México, en el año que culmina se cuadruplicaron los casos registrados de esta enfermedad en todo el país.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 49 se tenía un registro de cinco mil 207 casos confirmados.

Esta cifra es mucho mayor a la registrada en la misma semana del 2024, cuando se tuvo un registro de 1,698 casos, es decir, tres veces más que el año previo.