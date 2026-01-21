Ante la inminente presentación de la iniciativa presidencial de reforma electoral, lo más importante es mantener la unidad de su coalición, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Pero lo importante que yo aprecio es que no podemos poner en riesgo nuestra coalición. Lo que yo sostengo es que Morena, PT y Verde tenemos que caminar juntos para ir a la elección del 27 y la elección del 30. Por eso es importante que se logren acuerdos y por eso insisto, que los acuerdos a los que se llegue en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entre los tres partidos, aquí los observaremos”.

Lo anterior tras las negociaciones que la secretaria de Gobernación, ha venido celebrando con las dirigencias del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, a quienes ha informado del contenido de la propuesta del Ejecutivo en materia electoral. (Por Arturo García Caudillo)