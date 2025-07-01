La primera causa de mortalidad por accidentes en Jalisco ahora son las motocicletas, confirma el coordinador del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), Gabriel Alonso Tamayo.

“Hablando de estadística, yo creo que del 2024 al 2025 se incrementó aproximadamente un 8 por ciento este tipo de accidentes. Te puedo decir que de las 156 mil atenciones que se dieron en despacho, en prehospital y en regulación médica, se pasó a aproximadamente 182 mil atenciones de este tipo”.

El coordinador de SAMU en Jalisco confirma que la principal causa de muerte por accidentes en el estado, muchos de ellos mortales, ahora son los relacionados con motocicletas. (Por José Luis Jiménez Castro)