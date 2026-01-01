El elefante marino que recientemente llegó a la playa de Los Ayala en los límites de Nayarit y Jalisco, y cuyas imágenes se han viralizado en redes sociales ya es un viejo conocido de la región, pues su primera visita data de hace cinco años confirma la bióloga del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos en Puerto Vallarta, conocido como GRIMMA, Iyari Espinoza Rodríguez.

“Es un macho que está perdido pero que al parecer está bastante sano, hace cinco años y medio que lo vimos era un juvenil, muy pequeño en comparación de como está ahorita y estuvo viviendo todo ese tiempo en el Golfo de California en el Alto Golfo y pues allá, dada la producción primaria que tienen allá en esa zona, pues hay muchos peces, entonces, agarró peso y tamaño y no sé, decidió dejar el Alto Golfo de California y no se si vaya a regresar al sur o qué vaya a pasar con él”.

Este elefante marino, explica la investigadora, de nombre “Panchito”, como lo ha bautizado la gente, pesa alrededor de tres toneladas y pronto dejará las playas de Nayarit y Jalisco para continuar su recorrido, no sin antes volverse a tomar fotos con los paseantes de la zona. (Por José Luis Jiménez Castro)