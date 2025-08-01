Tras las denuncias por malas condiciones del parque Villa Fantasía, sitio para el resguardo de animales silvestres, presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó que se tiene una bolsa de 60 millones de pesos para rehabilitar este espacio y crear así condiciones óptimas para los inquilinos.

“Hay un presupuesto de 60 millones que se va a invertir, ya yo creo que las obras van a empezar en un mes, y vamos por la siguiente etapa ya para dejar terminado Villa Fantasía. Todo lo que falte la parte de atrás donde están las jaulas de los animales más grandes”.

Desde el 2010 Villa Fantasía es reconocido como parque y manejo ambiental. (Por Gustavo Cárdenas)