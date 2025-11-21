Este viernes un hombre, de 67 años de edad, con signos de desorientación fue auxiliado por elementos del DIF Guadalajara.

Fue a través de un reporte que las autoridades del Estado se enteraron que el hombre se encontraba en las instalaciones del Centro de Atención para Personas en Situación de Indigencia ubicado sobre avenida Belisario Domínguez en Guadalajara.

Un paramédico municipal asoció al hombre con una ficha de búsqueda, por lo que se comunicaron con los familiares quienes confirmaron la identidad.

La hija del localizado fue quien acudió al llamado y se reunió de nueva cuenta con su padre, quien había salido de su hogar desde el pasado 9 de noviembre y desconocían de su paradero.

Afortunadamente ya fue entregado a su familia en buenas condiciones de salud.