En enero comenzará la credencialización al Sistema Nacional de Salud Pública, confirmó desde Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En enero del próximo año, en 2026, va a iniciar la credencialización al Sistema Nacional de Salud Pública. Todas y todos los mexicanos van a tener una credencial y ahí se les va a decir: ‘tú eres del IMSS, tú eres del ISSSTE, tú eres del IMSS Bienestar; pero al mismo tiempo, si así lo decide el ciudadano, la ciudadana o los padres de familia, se van a empezar a compartir los expedientes médicos, de tal manera que si vas a un centro de Salud del IMSS Bienestar, pues ahí va a estar tu expediente médico, si vas al IMSS ahí va a estar tu expediente médico y pues ya va a haber todos los antecedentes para que se pueda atender”.

