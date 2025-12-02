En menos de cuatro horas, dos hombres fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El primer caso ocurrió en la colonia Rinconada La Calma, en Zapopan, donde vecinos reportaron a un hombre de unos 45 años tirado sobre la calle Montemorelos.

Policías y paramédicos confirmaron su muerte y detectaron golpes en el rostro y un severo trauma craneal.

Horas después, en un lote baldío de la colonia Ferrocarril, de Guadalajara, fue localizado un hombre de aproximadamente 60 años en avanzado estado de descomposición.

De forma preliminar se informó que no presentaba huellas visibles de violencia, aunque las causas del fallecimiento aún se desconocen. (Por Edgar Flores Maciel)