La Federación Mexicana de futbol confirmó hoy los dos partidos de preparación que disputará la Selección Nacional en la Fecha FIFA de marzo del próximo año.

El día 28 enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo a las 19:00hrs en la reapertura del estadio Azteca. Tres días después, el Tri que dirige Javier Aguirre, se medirá a Bélgica en el Soldier Field de Chicago; con el cuadro belga podrían estar presentes jugadores como: Thibaut Courtois y Kevin de Bruyne entre otras figuras.

Por lo pronto este viernes, México conocerá a sus rivales para la primera fase del Mundial 2026, tras el sorteo que se realizará en el prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center a las 11:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. (Por Manuel Trujillo Soriano)