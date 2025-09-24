El cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años fue localizado esta mañana en un lote baldío de la colonia San Juan, en los límites entre Tonalá y Tlaquepaque.

Un reporte anónimo alertó a policías municipales sobre una persona inconsciente. Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre con múltiples heridas de bala y solicitaron apoyo de paramédicos, quienes corroboraron el deceso y estimaron varias horas de evolución cadavérica.

Durante la inspección se detectaron al menos cinco impactos de arma de fuego en el cuerpo de la víctima.

Vecinos de la zona señalaron que únicamente vieron el cuerpo abandonado y dieron aviso a las autoridades, sin aportar datos sobre los agresores. El fallecido, aún en calidad de no identificado, fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con el protocolo legal. (Por Edgar Flores Maciel)