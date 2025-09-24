La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su condena en contra de las redadas migratorias que se realizan en Estados Unidos e informó que ante el reciente fallecimiento de un paisano como resultado de estas acciones, seguirá presionando al gobierno estadounidense.

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además, en efecto, provocan miedo y sozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá. Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que se hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada”.

Señaló que además de las notas diplomáticas, ella personalmente ha tratado este tema con funcionarios de Estados Unidos, particularmente con el secretario de Estado, insistiendo en que la migración no debe criminalizarse. (Por Arturo García Caudillo)