Un hombre de aproximadamente 55 años fue localizado sin vida este jueves en el Parque El Dean, en Guadalajara.

El hallazgo ocurrió cuando personal de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos detectó a una persona inconsciente durante un recorrido de vigilancia.

Paramédicos confirmaron el deceso y señalaron que la víctima presentaba lesiones por objeto punzocortante en el cráneo y las costillas.

El área fue acordonada y el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.