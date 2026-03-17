Un hombre fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en un lote baldío de la colonia La Coyotera, en Tlaquepaque.

El hallazgo se registró luego de un reporte ciudadano al número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre una persona inconsciente sobre la calle Pino.

Al lugar acudieron elementos de la comisaría municipal y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y presentaba diversas lesiones en el cuerpo.

De manera preliminar, se presume que el hombre murió a causa de una agresión física.

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en espera de su identificación por parte de familiares. (Por Edgar Flores Maciel)