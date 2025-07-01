El ex-delantero del Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernández habló en sus redes sociales, de el que llamó “el momento más doloroso de su carrera”, tras haber fallado un penal a 3 minutos del final, en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul y que le costó la eliminación a Chivas en esa liguilla.

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“Hoy quiero hablar de este momento doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane. Después me acerco y cambio mi carrera, miren les quiero demostrar”.

El “Chicharito” no había tocado el tema del penal ya que después de su falla concluyó su contrato y salió del Rebaño. (Por Manuel Trujillo Soriano)