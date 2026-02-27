Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque localizaron a un adolescente de 15 años que era buscado por su familia, tras un reporte ciudadano en la colonia Las Juntitas.

La alerta se recibió la tarde de este viernes en el cruce de Carretera a Chapala y Emiliano Zapata, donde el menor sólo proporcionaba sus apellidos.

Una persona que lo identificó señaló haber visto en internet una ficha de búsqueda.

Con apoyo del Agrupamiento Andrómedas y tras confirmar con el Ministerio Público que existía denuncia por desaparición, se notificó a la madre, quien acudió para reencontrarse con su hijo.

El joven fue trasladado ante la autoridad ministerial para formalizar su entrega conforme a protocolo. (Por Edgar Flores Maciel)