La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco informó que al 27 de febrero se han realizado 141 mil 475 verificaciones vehiculares en la entidad, 11 mil más que la semana anterior.

Del total, alrededor del 65 por ciento de los automóviles ha aprobado la prueba.

La dependencia atribuyó el repunte de trámites a conductores rezagados y a una mayor participación voluntaria.

Señaló que los centros operan con normalidad y continúan las citas programadas.