El cuerpo de un hombre ejecutado fue localizado esta mañana en el cruce de Mariano Irigoyen y Prolongación Manuel Delgado, en la colonia El Rocío, en Guadalajara.

La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, se encontraba maniatada, vestía una chamarra roja y una playera de manga larga, y presentaba un impacto de bala en la cabeza. Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al lugar tras recibir reportes sobre una persona tendida e inconsciente en la vía pública.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hombre no habría sido asesinado en el sitio, sino que su cuerpo fue abandonado en el lugar luego de haber sido privado de la vida en otro punto.

La zona fue acordonada para la preservación de indicios, mientras elementos de seguridad realizaron recorridos con vecinos del área para recabar información que permita esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido ni se reportan personas detenidas en relación con el caso. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)