Por falta de recursos; el IMSS canceló las hemodialisis subrogadas a los pacientes con daño renal de la clínica 89 que eran atendidos en la clínica particular SANEFRO de Guadalajara denuncia la presidenta de la asociación civil Donación de Milagros Mili Naveja.

“Y el lunes pasado les dicen no hay hemodiálisis, a ellos les dicen se acabo el contrato, se acabo el presupuesto, y vamos a empezar a asignar de cinco en cinco en la clínica que remodelamos, de cinco en cinco a partir del próximo lunes, o sea que esta semana 100 pacientes se quedaron sin servicio de hemodiálisis”.

Mili Naveja explico que la suspensión de los tratamientos de hemodiálisis pone en riesgo la vida de estos 100 pacientes del IMSS ya que en tres días pueden sufrir alucinaciones, intoxicación en sangre y colapsar en su salud hasta morir si no son atendidos. (Por Víctor Montes Rentería)