La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la localización con vida y reintegración familiar de un adolescente que se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El joven fue visto por última vez en el fraccionamiento La Fortuna, cuando presuntamente se dirigía a realizar una actividad laboral. De acuerdo con las primeras indagatorias, por causas aún bajo investigación, el menor habría sido trasladado a otro sitio.

A través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, se implementaron acciones de búsqueda e investigación que permitieron ubicarlo y garantizar su integridad física. Tras su localización, fue reintegrado con su familia.

Si bien la Fiscalía no reveló su identidad, trascendió que corresponde a Carlos, uno de los dos adolescentes reportados desaparecidos. El otro menor, José Guadalupe, continúa sin ser localizado. Se presume que ambos habrían sido víctimas de reclutamiento forzado mediante supuestas ofertas laborales. (Por Edgar Flores Maciel)