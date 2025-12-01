El secretario de Hacienda del Estado, Luis García, advirtió una disminución en la llegada de participaciones federales para Jalisco, derivada de factores como el menor crecimiento económico y la caída en la recaudación, especialmente por el subsidio aplicado a las gasolinas.

“La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense. El IEPS, especialmente el adicional de gasolinas, mostró variaciones negativas muy fuertes por debajo de lo programado. La Ley de Ingresos para 2026 está planteando cautela, incorporando predicciones conservadoras ante el desempeño poco favorable de este año”.

García explicó que, aunque se proyecta un incremento de 5 mil 300 millones de pesos en ingresos federales, el monto es inferior al estimado en el paquete presupuestal federal, por lo que el estado prepara un ejercicio financiero con criterios de prudencia. (Por Marck Hernández)