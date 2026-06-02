Elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de Guadalajara localizaron con vida a un adulto mayor que contaba con ficha de búsqueda activa desde hacía aproximadamente seis meses. El hombre fue encontrado en situación de calle durante un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la expenal de Guadalajara.

Los oficiales detectaron que sus características coincidían con las de una persona reportada como desaparecida y, tras entrevistarlo, confirmaron que había perdido contacto con sus familiares desde meses atrás.

Luego de verificar su identidad, se activó el protocolo correspondiente y el adulto mayor, quien se encontraba en buen estado de salud, fue reunido con sus familiares.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier información sobre personas desaparecidas a las líneas de atención especializadas disponibles las 24 horas. (Por Edgar Flores Maciel)