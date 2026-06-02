El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó por unanimidad la creación del Reconocimiento Municipal a las Buenas Vecinas y Buenos Vecinos, una iniciativa impulsada por la regidora Ana Isabel Robles Jiménez para destacar a quienes contribuyen al fortalecimiento de la convivencia, la participación ciudadana y el cuidado de sus comunidades.

La convocatoria se abrirá el próximo 15 de agosto, en el marco del Día Nacional de las Vecinas y los Vecinos, y permanecerá vigente durante dos meses para recibir propuestas de ciudadanos comprometidos con su entorno.

La edil señaló que el reconocimiento busca visibilizar acciones que fortalecen el tejido social y fomentan la corresponsabilidad ciudadana.

Las personas seleccionadas recibirán la distinción en febrero, durante las actividades por la Fundación Definitiva de Guadalajara, y formarán parte del primer registro histórico municipal dedicado a preservar la memoria de líderes vecinales.