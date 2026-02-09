Apenas se hizo la denuncia y reclamo en Notisistema por la desaparición de la joven Cinthia Montes Valadez, de 20 años de edad, en el municipio de Arandas, y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco informó de su localización con vida, sana y salva.

Según se detalló, fue gracias a la videograbación entregada a la Fiscalía y a la identificación del sujeto que aparece con Cinthia que así se dio con el paradero.

Cabe señalar que fueron al menos 15 días en los que la joven permaneció ilocalizable.

Aunque no se detalla el por qué de la ausencia, se nos informó que ya está de vuelta con su familia. (Por Gustavo Cárdenas)