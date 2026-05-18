El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en una zona despoblada al final del fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Villa Barcelona, donde una persona que caminaba por el lugar alertó a elementos del Ejército Mexicano que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Los militares confirmaron la presencia del cuerpo, correspondiente a un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien presentaba huellas de violencia.

Posteriormente, el área fue acordonada y se notificó a la Fiscalía del Estado de Jalisco para el inicio de las investigaciones.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que no es la primera ocasión en que se localizan personas sin vida en ese punto y denunciaron problemas constantes de inseguridad en los alrededores.

La víctima no fue identificada en el sitio y será trasladada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de la muerte.

Autoridades informaron que en el lugar no fueron encontrados indicios adicionales. (Por Edgar Flores Maciel)