A pesar de las constantes amenazas y acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, no hay riesgo de que Morena sea declarado como una organización terrorista, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No, ningún riesgo. Es interesante e importante hablar de lo que está pasando. ¿Quiénes son los que ahora escriben de manera muy mentirosa, por cierto, de que hay narcogobierno, de que hay narcopartido, ¿quiénes son? Más plumas del viejo régimen. Así de sencillo. ¿Entonces? ¿De dónde viene toda esta campaña? El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho: ‘En México hay gobiernos de narcos’, pero no se refiere a la presidenta”.
E Informó que el sexenio pasado detuvieron a 39 criminales relevantes y 666 líderes de distintas organizaciones, para un total de 45 mil; en tanto que en la actual administración han caído 56 relevantes y 672 mandos, de un total de 50 mil. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum descarta que Morena sea declarado “narcopartido”
